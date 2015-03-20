Кремлівські пропагандисти зняли фільм "Севастополь. Російська Троя"

Наступний фільм під назвою «Севастополь. Російська Троя» вийде на телеекрани 23 березня, пише РИА Новости.

Як повідомляється, автором фільму став Олексій Денисов. Прем'єра фільму «Севастополь Російська Троя» відбудеться на телеканалі «Росія 1».

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Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін розповів подробиці підготовки операції по анексії Криму. За його словами, підготовка почалася під час втечі з України Віктора Януковича в ніч на 23 лютого 2014 року.

"Я запросив в Кремль керівників наших спеціальних служб, міністерства оборони, поставив перед ними завдання врятувати життя президента України (Януковича - ред.), його просто знищили б", - заявив Володимир Путін в анонсі фільму телеканалу "Росія-1" "Крим. Шлях на Батьківщину".