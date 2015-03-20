Путін готується до нової масштабної військової операції - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов на церемонії нагородження солдатів та офіцерів добровольчого батальйону імені Кульчицького з нагоди річниці створення батальйону.

Читайте такожТурчинов обговорив питання співпраці у оборонній сфері з делегацією Європарламенту

“Масштаби вогню (на сході України) значно менші, але він не припиняється. І ми розуміємо, що ворог не зупинився, ворог готується до нової агресії. І вже впродовж цієї доби вперше від Мінських угод з того боку вже почали просувати установки залпового вогню. Ми розуміємо, що час обмежено, що Путін готується до нової масштабної військової операції. І саме тому наше завдання не втратити ні дня, ні години і зміцнювати нашу армію, Національну гвардію, будувати потужний рубіж оборони”, - наголосив Турчинов.