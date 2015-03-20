Путін готується до нової масштабної військової операції - Турчинов
Президент РФ Володимир Путін готується до нової масштабної військової операції, тому Україна має готуватися дати відсіч.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов на церемонії нагородження солдатів та офіцерів добровольчого батальйону імені Кульчицького з нагоди річниці створення батальйону.
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“Масштаби вогню (на сході України) значно менші, але він не припиняється. І ми розуміємо, що ворог не зупинився, ворог готується до нової агресії. І вже впродовж цієї доби вперше від Мінських угод з того боку вже почали просувати установки залпового вогню. Ми розуміємо, що час обмежено, що Путін готується до нової масштабної військової операції. І саме тому наше завдання не втратити ні дня, ні години і зміцнювати нашу армію, Національну гвардію, будувати потужний рубіж оборони”, - наголосив Турчинов.