Комуністи хочуть позбутися Симоненка

Про це заявив депутат від КПУ Олександр Зубчевський, передає ТВі.

"Минулої суботи на пленумі ЦК КПУ, а також на нараді перших секретарів вели розмову про необхідність зняття повноважень голови Комуністичної партії України з Петра Симоненка", – розповів він.

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"Низка обласних організацій виступили з критикою Симоненка за грубі прорахунки в роботі та провал виборів. Із заявами про те, що Петро Миколайович має ухвалити для себе рішення і скласти повноваження, виступили Харків, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, Херсон. Однак опорою Симоненка залишаються центральні та західні області України, які за чисельністю представників у ЦК перевершують схід і південь України", – зазначив Зубчевський.

За його словами, Симоненко "не захотів брати на себе відповідальність за вказані помилки і добровільно складати з себе повноваження".