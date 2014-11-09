Наливайченко вважає, що діяльність КПУ треба заборонити

Про це він заявив сьогодні у вечірньому ефірі телеканалу «1+1».

«Я хотів би, до речі, зазначити, що дуже важлива річ для національної безпеки - таки заборонити Комуністичну партію, її осередки в нашій державі», - сказав голова СБУ.

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Він пояснив таку позицію тим, що правоохоронні органи в Україні, і СБУ в тому числі, «чітко говоримо і доказово показуємо, що «ДНР» і «ЛНР», Донецьк та Луганськ, терористичні групи – це військові терористи з Росії, найманці. Але завжди є місцевий комуністичний осередок, де партійні функціонери Компартії більш ніж активно сприяють терористам, більш ніж активно налагоджують те, що вже називається більшовицьким терором, знущанням над мирним населенням».

При цьому Наливайченко звинуватив представників КПУ у причетності до фальшування виборів. «Більшість (з них) активно фальшують вибори – надають своїх колишніх партійців, саджають їх в автобуси і возять по Донецьку і Луганську, створюючи картинку виборів», - зазначив голова СБУ.