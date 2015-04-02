Заступник голови Дніпропетровської ОДА запевняє, що дестабілізації в області не буде

Як повідомляє прес-служба ОДА, про це сьогодні в ефірі каналу «112» заявив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Святослав Олійник.

Він також повідомив, що прийняв пропозицію продовжити роботу в Дніпропетровській обласній державній адміністрації.

«Зараз я допомагаю новому губернатору увійти в курс справи. Ситуація в Дніпропетровську досить стабільна, влада поступово переходить до нового керівництва. Це відбувається якісно, ніякої дестабілізації обстановки в області ми не допустимо», - зазначив Олійник.

За його словами, команда екс-голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, крім успішної організації оборони області, провела потужну роботу з концентрації та дбайливого відношення до фінансів.

Читайте такожЗаступник екс-голови Дніпропетровської ОДА заявив, що якийсь час працюватиме з новою командою«Новому керівництву області дісталася досить позитивна тенденція щодо наповнення всіх видів бюджетів, і Дніпропетровщина має великий фінансовий запас. Ще з минулого року в нас закладені серйозні інфраструктурні програми, і я впевнений, що всі вони будуть виконуватися. Темпи виконання цих робіт, враховуючи спадкоємність обласної влади, вже протягом поточного року покажуть фізичні і якісні зміни ситуації на краще»,- підкреслив Олійник. Він зазначив, що це стосується й іншої якості ремонту доріг, будівництва інфраструктурних споруд. Заступник голови ОДА висловив сподівання, що цей рік буде дуже цікавим.

«Дай Бог, щоб зупинилися, нарешті, військові дії, і ми могли б перейти до громадянської роботи», - наголосив Олійник, додавши, що жителі області будуть задоволені діями обласної влади і держави в цілому.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня президент Петро Порошенко задовольнив заяву Ігоря Коломойського про відставку з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 26 березня новим губернатором Дніпропетровської області був призначений Валентин Резніченко.