Ющенко висловив співчуття родинам загиблих на «Нафтогазі-67» моряків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття рідним та близьким загиблих членів екіпажу корабля «Нафтогаз-67».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Із глибокою тугою сприйняв звістку про трагедію, що призвела до загибелі членів екіпажу корабля «Нафтогаз-67». Це гірка і непоправна втрата для нашої країни, для ваших родин, для всіх, хто знав цих мужніх людей, які загинули, до кінця виконуючи свій обов`язок», – йдеться у співчутті Президента. «Держава зробить усе необхідне, щоб підтримати вас у тяжку годину, надати всю належну допомогу», – наголосив глава держави.

“Сумую разом з вами, поділяю ваш біль і скорботу. Висловлюю вам щирі співчуття”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» (Україна) і балкера «Яохай» (КНР).

На судні «Нафтогаз-67» перебували 25 чоловік: 24 українці і один представник Китаю. Семеро членів екіпажа – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення знаходилися на верхній палубі, і їх підібрали рятувальники у відкритому морі. Вони врятовані.

Станом на 29 березня знайдені тіла трьох моряків. Доля 15 членів екіпажу судна «Нафтогаз-67» залишається невідомою.