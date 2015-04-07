Валенса допустив розпад Росії і скорочення її населення до 20 мільйонів осіб

Про це він розповів в інтерв'ю виданню «Економічна правда».

«В Росії - мінімум 60 народів. Вона може розпастися і залишитися з населенням 20 млн осіб», - сказав Валенса.

За його словами, якщо це станеться, то країни, які утворюються на території Росії, можуть створити «свій ЄС».

«Піде об'єднання нових держав, але вже на інших засадах. Відбудеться вирівнювання темпів розвитку економік, країни почнуть відкриватися для співпраці в різних конфігураціях», - розповів Валенса.

Читайте такожВаленса: РФ використовує грубу силу, в той час як Захід намагається вести якусь політичну гру

Крім того, Валенса вважає, що Росія відстала від Заходу на 30-50 років і ніколи не була вільною і демократичною країною.

«Росія ніколи не жила згідно з принципами західного світу. Своїми діями Путін перевіряє на міцність європейську і світову солідарність», - пояснив польський політик.

На питання про те, які захисні заходи повинен вживати Захід у зв'язку з агресією з боку Росії, Валенса відповів: «Всі, які можливі. Аж до ввезення атомних ракет. Важливо показати, що вони у нас є, і вони краще, ніж в Росії. Щоб його (Путіна - ред.) налякати. Він нас лякає "Градами" - ми повинні налякати його іншим, більш досконалим, зброєю».