Міноборони: ЗРК «Бук» виробляють виключно на території Росії



Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Міноборони України.

«У відповідь на заяву російських ЗМІ повідомляємо, що підприємствами оборонно-промислового комплексу України виробництво ЗРК «БУК» будь-яких модифікацій ніколи не здійснювалось. Серійне виробництво засобів комплексу, як бойових, так і технічних здійснювалось та продовжує здійснюватись виключно на території Російської Федерації», - сказано у заяві.

Нагадується, що розробка зазначеного зенітно-ракетного комплексу була розпочата 13 січня 1972 року. Головним виконавцем було визначено «Научно-исследовательский институт приборостроения им. Тихомирова», що розташований у м. Жуковський, Московської області, Російської Федерації.

У 1980 році ЗРК «БУК» прийнято на озброєння Військ протиповітряної оборони Сухопутних військ Радянської армії.

Серійне виробництво всіх бойових та технічних засобів комплексу здійснювалось та продовжує здійснюватись виключно на території Російської Федерації, а саме:

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серійне виробництво командного пункту ПБУ 9С470, станції виявлення та цілевказування СОЦ 9С18, самохідної вогневої установки СОУ 9А310 та їх подальших модифікацій здійснюється на «ОАО «Ульяновский механический завод» у м. Ульянівськ, Російська Федерація;

серійне виробництво пуско-заряджувальної установки ПЗУ 9А39 та її подальших модифікацій здійснюється на «ОАО «Машиностроительный завод им. М.И.Калинина» у м. Єкатеринбург, Російська Федерація;

серійне виробництво зенітної керованої ракети ЗУР 9М38 та її подальших модифікацій здійснюється на «ОАО «Долгопрудненский машиностроительный завод» у м. Довгопрудне, Російська Федерація.

*** Сьогодні сайт «Крим.Реалії» повідомив, що російські медіа спотворюють інформацію про один із відеодоказів пересування зенітної установки Бук на Донбасі 17-18 липня.

В одному із сюжетів російського телеканалу «НТВ» заявили, що тягач – разом із установкою ЗРК «БУК» – було знято на відео у місті Красноармійську, яке перебуває під контролем Збройних сил України. Однак, це відео було відзняте у місті Луганську.

Також у сюжеті зазначили, що один з офіцерів нібито заявив, що знята на відео модифікація комплексу «Бук» була розроблена, випускалась і досі випускається тільки в Україні, у Запоріжжі.