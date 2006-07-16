Ющенко привітав учасників ”Калнишевої Ради”

Сьогодні у селі Пустовітівка Роменського району Сумської області радник Президента України, секретар Ради українського козацтва при Президентові України, народний депутат від блоку «Наша Україна» Станіслав АРЖЕВІТІН зачитав учасникам заходів з відзначення 315-ї річниці від дня народження Кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського вітання від Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, у вітанні йдеться: «У цей день ми віддаємо данину пам’яті і висловлюємо своє захоплення мужніми подвигами великого патріота рідної землі, силу духу якого не зламали ані моральні тортури російського царизму, ані арешти, ані заслання». Президент також підкреслює, що «славний Кошовий отаман Петро Калнишевський завжди буде прикладом служіння національній ідеї для нинішнього і прийдешніх поколінь».

У вітанні учасникам свята Президент також зазначає, що Петро Калнишевський, як справжній козак, «любив свій народ і стояв за нього до кінця. Нехай же ніколи не переводиться в Україні козацький дух, дух тих, хто в усі часи був і завжди буде захисником честі і гідності вітчизни».

В.ЮЩЕНКО також побажав учасникам заходів та усім жителям Сумщини «козацького духу та наснаги, миру і добра».

Відзначення 315-ї річниці від дня народження останнього кошового Запорізької Січі Петра Калнишевського і проведення першого всеукраїнського козацького свята «Калнишева Рада» є лише початком «великої програми Президента Віктора ЮЩЕНКА по відродженню духовної спадщини українського народу», заявив сьогодні на урочистостях в селі Пустовітівка Роменського району Сумської області віце-прем’єр-міністр В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, В.КИРИЛЕНКО наголосив, що П.Калнишевський «є символом нескореності українського духу і нездоланності українського народу, а наш обов’язок – зробити все, щоб кожен українець знав про державотворчу діяльність цієї людини». В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що уряд робитиме все, щоб виконати напрямки діяльності у гуманітарній сфері, які запропонував Президент України.

В.КИРИЛЕНКО повідомив УНІАН, що в перспективі розвитку туристичної галузі на Сумщині надаватиметься пріоритетне значення, оскільки тут - батьківщина П.Калнишевського, поруч – поле Конотопської битви, гетьманський Батурин, Крути. За його словами, вже існує генеральний план загального благоустрою села Пустовітівка.

На святкування прибули також міністр культури та туризму Ігор ЛІХОВИЙ, народні депутати Петро ЮЩЕНКО («Наша Україна»), Іван СІДЕЛЬНИК (БЮТ), голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ, керівництво Сумської області, духовенство і представники козацтва.

Почесні гості поклали квіти до пам’ятника П.Калнишевському, взяли участь у посвяті в козаки молодих джурів.

У містечку народних майстрів та умільців присутні на святі змогли спостерігати за роботою ковалів, гончарів, майстрів з лозоплетіння, вишивки тощо. Крім того, гості свята побували на спеціально влаштованій експозиції майбутнього музею П.Калнишевського та оглянули тут найцінніший експонат – Євангеліє, подароване у 1762 році П.Калнишевським Троїцькій церкві села Пустовітівка. Нині це Євангеліє зберігається у Роменському краєзнавчому музеї, а після створення восени ц. р. музею П.Калнишевського у Пустовітівці воно буде передане до цього культурного закладу.