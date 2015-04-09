Рада збільшила чисельність прикордонників

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 253 народних депутатів із 366, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлюється, що загальна чисельність Державної прикордонної служби України становить 53 тис. осіб, у тому числі 45 тис. військовослужбовців (раніше – 50 тис. осіб, у тому числі 42 тис. військовослужбовців).

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Як зазначається в пояснювальній записці, запропоновані зміни дадуть змогу, зокрема, підвищити надійність охорони розмежувальної лінії з подальшим виходом та розгортанням нових органів Державної прикордонної служби на тимчасово неконтрольованому державному кордоні України.

Одночасно із впровадженням таких заходів Держприкордонслужба зможе створити та широко застосувати нові мобільні резерви, що також позитивно вплине на підвищення захисту інтересів національної безпеки України, йдеться в документі.