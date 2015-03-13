Держприкордонслужба: в полоні бойовиків немає українських прикордонників

Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко, відповідаючи на запитання журналістів.

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"На сьогодні у полоні у нас не знаходиться жодного прикордонника", - сказав Віктор Назаренко.

Він зазначив, що з часу початку проведення на сході АТО від рук бойовиків загинули 63 прикордонника, 372 отримали поранення.

За словами Віктора Назаренка, у серпні зникли безвісті 10 прикордонників, і вони вважаються загиблими.