Держприкордонслужба: в полоні бойовиків немає українських прикордонників
12:20, 13 березня 2015Війна
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В той же час на сьогоднішній день відомо про 10 прикордонників, які пропали безвісти.
У полоні бойовиків немає українських прикордонників / УНИАН
Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко, відповідаючи на запитання журналістів.
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"На сьогодні у полоні у нас не знаходиться жодного прикордонника", - сказав Віктор Назаренко.
Він зазначив, що з часу початку проведення на сході АТО від рук бойовиків загинули 63 прикордонника, 372 отримали поранення.
За словами Віктора Назаренка, у серпні зникли безвісті 10 прикордонників, і вони вважаються загиблими.
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