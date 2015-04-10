Україна попросить ООН направити на Донбас оціночну місію щодо миротворців

Про це повідомив в ефірі «5 каналу» речник МЗС України Євген Перебийніс.

За словами Перебийноса, процес направлення в Україну миротворчої місії триває й останнім часом перейшов у «досить конкретну фазу».

«Іде обговорення як у рамках ООН, так і ЄС. Ми це обговорюємо з усіма партнерами, і сигнали, які ми отримуємо, свідчать, що більшість підтримують або одразу цю ідею, або вони не виступають категорично проти цієї ідеї», - сказав Перебийніс.

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За словами речника МЗС, найближчим часом має відбутися в рамках ООН черговий раунд обговорення цієї пропозиції.

«Я думаю, що ми будемо переходити до більш конкретних рішень на рівні Генерального секретаря ООН. Зокрема ми вважаємо, що зараз є всі можливості для направлення в Україну оціночної місії ООН для того, щоб вони на місці визначили потреби, які можуть стосуватися цієї місії», - сказав Перебийніс.