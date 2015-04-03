Миротворці на Донбасі можуть запобігти ескалації агресії РФ проти всієї Європи - Гройсман

На цьому наголосив голова Верховної Ради Володимир Гройсман під час зустрічі з керівником Групи дружби з Україною Сенату Французької Республіки Ерве Мореєм, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

«Коли на Донбасі будуть миротворці - встановиться мир», - підкреслив Гройсман і додав, що Євросоюз має розглянути питання щодо направлення місії на Донбас, «інакше не уникнути ескалації агресії з боку Росії».

На думку Гройсмана, рішення стосовно направлення в Україну миротворчої місії у рамках ООН «буде складним, бо Росія блокуватиме це питання як агресор».

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Він наголосив, що «мова йде не тільки про Україну - сьогодні це питання всієї Європи, всього цивілізованого світу». За словами Гройсмана, Україна неухильно виконує Мінські домовленості, тоді як Росія продовжує їх порушувати.

Як сказав голова ВР, введення миротворчої місії на Донбас, посилення санкційного тиску і забезпечення України оборонним озброєнням «гарантуватимуть мирне врегулювання і втілення в життя мирного плану президента України».

Морей підтвердив «підтримку України з боку Франції в цій складний період». Він зазначив, що особисто є «абсолютним прихильником збереження санкцій».

За словами Морея, Рада міністрів Франції вже ухвалила рішення про ратифікацію ближчим часом у парламенті Угоди про асоціацію Україна-ЄС. За його словами, це відбудеться вже до Ризького саміту (у травні).

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Морей висловився за налагодження тіснішого міжпарламентського діалогу, обмін візитами на рівні груп дружби та досвідом парламентської діяльності.

Він передав Гройсману лист голови Сенату Франції Жерара Ларше з пропозиціями про співпрацю і міжпарламентський діалог.

Сторони також обговорили хід реалізації реформ в Україні, зокрема щодо децентралізації влади.