Позиція Німеччини щодо Криму залишається незмінною - МЗС країни
15:09, 12 квітня 2015Політика
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Німеччина не змінила свою позицію щодо анексії Криму Росією, яку здійснив президент Володимир Путін.
REUTERS
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, яке цитує Апостроф.
Читайте такожКрим з курорту перетворився на гігантський склад зброї - ПорошенкоТак, відповідаючи на питання, чи Німеччина погодилася з тим, що Крим залишиться під контролем Москви, Штайнмаєр наголосив: «Навпаки. Наша позиція з цього питання ясна: анексія Криму є незаконною».
Росія анексувала Крим і Севастополь в березні 2014 року.
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