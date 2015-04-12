Позиція Німеччини щодо Криму залишається незмінною - МЗС країни

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, яке цитує Апостроф.

Читайте такожКрим з курорту перетворився на гігантський склад зброї - ПорошенкоТак, відповідаючи на питання, чи Німеччина погодилася з тим, що Крим залишиться під контролем Москви, Штайнмаєр наголосив: «Навпаки. Наша позиція з цього питання ясна: анексія Криму є незаконною».

Росія анексувала Крим і Севастополь в березні 2014 року.