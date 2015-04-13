Клімкін обговорив з главою МВС Німеччини питання лібералізації візового режиму для українців
17:10, 13 квітня 2015Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з міністром внутрішніх справ ФРН Томасом де Мезьєром питання лібералізації Європейським Союзом візового режиму для українців.
Павло Клімкін / УНІАН
Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив на своїй сторінці у Twitter.
«Pavlo Klimkin обговорив з Главою МВС ФРН Т. де Мезьєром питання лібералізації візового режиму», - написав посол.
Читайте такожКлімкін прибув до Берліна для участі у переговорах з главами МЗС Німеччини, Франції та Росії
Як повідомляв УНІАН, Клімкін прибув до Берліна для участі у зустрічі у переговорах з главами МЗС Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, Франції Лораном Фабіусом та Росії Сергієм Лавровим щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
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