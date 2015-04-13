Клімкін обговорив з главою МВС Німеччини питання лібералізації візового режиму для українців

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Pavlo Klimkin обговорив з Главою МВС ФРН Т. де Мезьєром питання лібералізації візового режиму», - написав посол.

Читайте такожКлімкін прибув до Берліна для участі у переговорах з главами МЗС Німеччини, Франції та Росії

Як повідомляв УНІАН, Клімкін прибув до Берліна для участі у зустрічі у переговорах з главами МЗС Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, Франції Лораном Фабіусом та Росії Сергієм Лавровим щодо врегулювання ситуації на Донбасі.