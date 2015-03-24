Клімкін висловив співчуття родичам жертв авіакатастрофи у Франції

Про це Клімкін написав у Twitter.

«Мої щирі співчуття жертвам катастрофи рейсу № 4U9525, і їх родичам. Ніякі слова не можуть допомогти, але ми підтримуємо вас», - написав Клімкін.

My most sincere condolences to the victims of flight #4U9525 catastrophe and their relatives. No words can help but we stand by you. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 24, 2015

Нагадаємо, сьогодні на півдні Франції розбився пасажирський літак Airbus A320, що виконував рейс Барселона - Дюссельдорф. На борту перебували 148 осіб: 142 пасажири і 6 членів екіпажу.

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Остання катастрофа Airbus A-320 сталася 20 січня 1992 року недалеко від гори Сент-Оділь в департаменті Нижній Рейн. Тоді загинули 87 осіб.