Російський політолог назвала Мінськ-2 проміжним компромісом

Про це розповіла російський політолог Лілія Шевцова в інтерв'ю Colta.ru.

"Мінськ-2 став проміжним компромісом в ситуації, коли Захід все ще не готовий знайти переконливу відповідь на російський виклик, який би підтвердив, а не підірвав його єдність", - вважає Шевцова.

На її думку, суть мінського компромісу полягає в тому, що Європа дає Москві останній шанс і приймає її умови врегулювання конфлікту - включає "ДНР" і "ЛНР" в рамки української державності - в обмін на припинення вогню обома сторонами.

Читайте такожЗ моменту оголошення "режиму тиші" на Донбасі загинули 75 українських військових - Яценюк"Затишшя" після Мінська-2 встановилося "за відсутності консенсусу ворогуючих сторін щодо остаточного політичного рішення", вважає політолог, і тому компроміс нежиттєздатний.

"Київ вийшов з мінської пастки цілком передбачувано. Київ заявив: ми готові надати сепаратистам «особливий статус» і самоврядування, але - тільки після виборів за українськими законами і під наглядом ОБСЄ та інших моніторників, а також після виведення з території Донбасу всіх збройних формувань. А поки оголошуємо ці території "тимчасово окупованими". Все це і стало кінцем Мінська-2. Київ не погодився бути державою "на повідку", - вважає Шевцова.