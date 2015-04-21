Патріарх Філарет у Брюселі закликав не допустити початку Третьої світової

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Мова йде не про локальну війну на сході України, а мова йде про початок можливої Третьої світової війни. І конфлікт в Україні перетвориться у неї, якщо ми не зупинимо агресора на початку його шляху», – заявив патріарх Філарет під час виступу у Європарламенті перед членами Комітету закордонних справ та представниками групи зв’язків із Україною.

На думку предстоятеля УПЦ КП, спосіб зупинити Росію наразі – це продовження запроваджених проти неї економічних санкцій. Але, на думку патріарха, саме ЄС, а не ООН має допомогти Україні закрити українсько-російський кордон.

Читайте такожУкраїна має перемогти без розв'язання Третьої світової - Безсмертний «Допоможіть нам закрити кордони, а далі вже українці самі на своїй території наведуть лад. Ви знаєте, існує ця Мінська угода. Вона підписана, але ж не виконується. А чому? Тому що кордони відкриті, й Росія постійно поповнює зброєю Донбас, сепаратистські сили. Якщо ми зосередимо спільні зусилля на цій ділянці, то зможемо припинити дії агресора на майбутнє», – заявив він.

У Брюсселі предстоятель УПЦ КП також мав зустріч із головою європейської дипломатії Федерікою Моґеріні, єврокомісаром із питань розширення Йоганнесом Ганом і головою Європейської ради Дональдом Туском. Очікується, що патріарх Філарет зустрінеться також із президентом Європарламенту Мартіном Шульцем та заступником генерального секретаря НАТО Александром Вершбоу.

У Росії заяву українського патріарха поки не коментували.