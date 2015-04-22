У Києві півтисячі шахтарів перебралися протестувати під парламент
Навпроти центрального входу до будинку Верховної Ради України зібралися близько 500 шахтарів.
Як передає кореспондент УНІАН, їх від будівлі парламенту відділяє щільний кордон міліції.
Шахтарі тримають прапори та плакати з гаслами, зокрема, “Країні українське вугілля, українську електроенергію!”.
Періодично, частина мітингувальників стукає касками об асфальт.
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Нагадаємо, понад тисяча шахтарів, які зібралися в Києві на мітинг для розв’язання проблемних питань галузі, планують паралізувати рух транспорту на центральних вулицях міста.
Шахтарі зібралися на мітинг під АП з вимогою повного погашення заборгованості по заробітній платі та спрямування коштів на підтримку і розвиток вугільної промисловості України.