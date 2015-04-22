У Києві півтисячі шахтарів перебралися протестувати під парламент

Як передає кореспондент УНІАН, їх від будівлі парламенту відділяє щільний кордон міліції.

Шахтарі тримають прапори та плакати з гаслами, зокрема, “Країні українське вугілля, українську електроенергію!”.

Періодично, частина мітингувальників стукає касками об асфальт.

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Нагадаємо, понад тисяча шахтарів, які зібралися в Києві на мітинг для розв’язання проблемних питань галузі, планують паралізувати рух транспорту на центральних вулицях міста.

Шахтарі зібралися на мітинг під АП з вимогою повного погашення заборгованості по заробітній платі та спрямування коштів на підтримку і розвиток вугільної промисловості України.