Рада створила комісію з питань майбутнього

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 228 народних депутатів із 287 зареєстрованих у сесійній залі.

У постанові йдеться, що головною метою Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань майбутнього є вироблення та сприяння реалізації стратегії інноваційного розвитку України на основі державних і суспільних пріоритетів з урахуванням досягнень науки і техніки, оцінки їхнього впливу на гармонійний розвиток держави.

Діяльність комісії спрямовується на визначення напрямів та пріоритетів науково-технічного та інноваційного розвитку держави; опрацювання моделей майбутнього розвитку, обґрунтування загальнодержавних (національних) і регіональних програм і прогнозів їхньої реалізації; підготовку питань стратегічного бачення розвитку України, а також найбільш актуальних проблем держави і можливих шляхів їхнього вирішення; комунікацію з комітетами Верховної Ради щодо тих питань стратегічного розвитку України, які входять до сфери їхньої діяльності; залучення до дискусії щодо напрямків, методів та інструментів стратегічного розвитку держави науковців, представників вищих навчальних закладів, фахівців у сфері адміністративного управління, колишніх і нинішніх працівників органів державної влади, представників неурядових громадських організацій, засобів масової інформації та підприємців; підтримання зв'язків з парламентами, науковими організаціями та вченими інших держав щодо стратегічного розвитку на регіональному і світовому рівні.

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Головою комісії обрано Скрипника Олексія, його заступником – Сергія Таруту.

Постановою встановлено, що термін діяльності Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань майбутнього становить 1 рік.

За результатами своєї діяльності комісія кожні 6 місяців готує звіт та оголошує його на засіданні Верховної Ради.