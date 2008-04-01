Кільчицька: соціальні виплати киянам не є адмінресурсом

Ряд розпоряджень столичної влади щодо надання різного роду допомоги та доплат різним категоріям киян не є використанням адміністративного ресурсу перед місцевими виборами в столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, коментуючи на прохання журналістів заяви окремих політиків про те, що численні розпорядження про соціальні виплати, підписані останнім часом Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, є використанням адмінресурсу напередодні виборів мера столиці та депутатів Київради.

І.КІЛЬЧИЦЬКА підкреслила, що з 2006 року команда Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не припиняла свою виборчу кампанію, і зазначила, що першим кроком нової влади було збільшення суми соціальних виплат у бюджеті міста з 186 млн. грн. до 250 млн. грн.

Вона також нагадала, що в 2007 році на соціальні виплати у бюджеті міста було передбачено 700 млн. грн., а на 2008 рік заплановано майже 1 млрд. грн.

При цьому І.КІЛЬЧИЦЬКА наголосила, що бюджет міста на наступний рік розробляється наприкінці попереднього року, і бюджет-2008 сесія Київради ухвалила у січні 2008 року, ще до призначення позачергових виборів у Києві.

«Всі виплати були заплановані ще тоді», - зазначила вона.

За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, кожна така виплата для контролю повинна супроводжуватися окремим розпорядженням за підписом Київського міського голови.

«Тобто на початку року вже всі кошти були розплановані: скільки лікарям, скільки багатодітним сім’ям, скільки до свят. Але кожен місяць перед цими виплатами готується окреме розпорядження. Так що це просто брехня», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА, говорячи про звинувачення на адресу міської влади.

За її словами, жодна виплата не може бути надана раніше вказаної у розпорядженні дати, а вони готуються спеціально заздалегідь, оскільки потребують ще й підготовки окремих документів, необхідних для здійснення виплат.