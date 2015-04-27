Туск нагадав українській владі, що замість неї ніхто реформи проводити не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції за підсумками саміту Україна - Євросоюз.

"Майдан - це поворотний момент української історії і європейської історії також. Нам треба зробити все, що можна, для того, щоб це була поворотна точка відліку, поворот на ліпше, для добра всіх українців. Я переконаний, що ми рухаємося у потрібному напрямі, але я також цілком свідомий того, що дуже багато перепон ще на цьому шляху і також жертв, скажімо про це відверто", - наголосив Туск.

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За його словами, він у цьому питанні спираєтьcя на польський досвід.

На переконання Туска, необхідно витримати та пройти цей важкий період. "Немає ліпшої альтернативи, ніж реформи", - зазначив Туск та запевнив, що Європа на боці України і надалі підтримуватиме Україну.

"Ми не можемо зробити всю важку працю замість вас, замість української нації, уряду, парламенту. Реформи України - це ваша робота, зробити Україну квітучою, більш справедливою і, коротко кажучи, ліпшою країною", - заявив президент Європейської Ради.