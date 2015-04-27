Янукович та Азаров не отримують пенсії від України — міністр

Про це заявив міністр соціальної політики Павло Розенко в ефірі 5 каналу в понеділок ввечері, пише Українська правда.

"Віктор Янукович та Микола Азаров на сьогоднішній день не отримують пенсії. На території України їм пенсійні виплати не здійснюються через те, що вони не зверталися в управління Пенсійного фонду для отримання відповідних виплат", - зазначив він.

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"Більше того, наскільки мені відомо, частина цих VIP-пенсінерів, зокрема, Віктор Пшонка (екс-Генпрокурор), були зареєстровані на території міста Донецьк і не пройшли перереєстрацію на території України. На сьогоднішній день їхні пенсійні виплати заморожені", - додав міністр.

"Якщо вони звернуться по соціальні виплати, ми будемо вивчати законність таких виплат на території України", - зазначив Розенко.