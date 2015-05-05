Безпілотник зняв Донецький аеропорт: злітна смуга вціліла (відео)

За словами співвласника видання Insider Олексія Тамразова, відео зняте 30 квітня 2015 року.

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"30 квітня 2015 року ми облетіли донецький аеропорт (хтось намагався влучити в БПЛА з автомата на 600 метрах, чутно на відео з 2:15) та не знайшли "повністю виведену з ладу злітно-посадкову смугу", - написав Тамразов на своїй сторінці у Фейсбуці.

30 квітня 2015 року ми облетіли донецький аеропорт (хтось намагався влучити в бпла з автомата на 600 метрах, чутно на в... Posted by Олексій Тамразов on 3 травня 2015 р.

На відео видно, що злітна смуга з висоти виглядає відносно цілою, але подекуди на ній видно сліди від снарядів.

Раніше штаб АТО повідомляв, що у результаті боїв злітно-посадкова смуга Донецького аеропорту повністю виведена з ладу.