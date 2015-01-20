У результаті боїв злітно-посадкова смуга Донецького аеропорту повністю виведена з ладу

У Донецькому аеропорту тривають жорстокі бої, повністю виведена з ладу злітно-посадкова смуга.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«В аеропорту Донецька тривають жорстокі бої, злітно-посадкова смуга летовища повністю виведена з ладу», - зазначив він.

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«Українські підрозділи міцно тримають оборону, завдаючи бойовикам важких втрат в живій силі та техніці, операція триває», - додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, останніми днями бойовики посилили атаки на Донецький аеропорт.

19 січня радник президента Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook написав, що бойовики підірвали перекриття другого поверху нового терміналу Донецького аеропорту, в результаті чого багато українських бійців отримали поранення.

Сьогодні Бірюков повідомив, що восьмеро українських військовослужбовців потрапили в полон у Донецькому аеропорту.