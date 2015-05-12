У Москві презентували доповідь «Путін.Війна»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, доповідь складається з 12 глав і описує всі аспекти російського вторгнення в Україну.

Зокрема, автори документа пояснюють, навіщо президенту РФ Володимиру Путіну потрібна війна в Україні, а також описують методи роботи російської пропаганди.

Окремо автори розповідають, як Росія анексувала Крим, наводять докази участі російських військових у боях на сході України.

У документі пояснюється, що російські бойовики не є добровольцями, оскільки отримують гроші за участь в бойових діях.

У доповіді наводяться дані багатьох російських військових, які загинули в Україні, а також докази поставки озброєнь і військової техніки бойовикам на Донбас.

Окремо автори доповіді публікують главу «Хто збив «Боїнг», де зазначено, що малайзійський авіалайнер влітку 2014 року був збитий над Донецькою областю ракетним комплексом «Бук», який був привезений з Росії і перебував під контролем сепаратистів.

Крім того, автори повідомляють, хто реально керує окупованим Донбасом, описують гуманітарну катастрофу, що виникла в результаті російського вторгнення.

Читайте такожОприлюднено головні тези доповіді Нємцова "Путін. Війна"В окремій главі «Скільки коштує війна з Україною» повідомляється про витрати РФ на ведення бойових дій.

У передмові до доповіді наголошується, що ідея належить Нємцову, який одного разу заявив: «Я придумав, що робити. Треба написати доповідь «Путін.Війна», видати її великим тиражем і роздавати на вулицях. Розповімо, як Путін розв'язав цю війну. Тільки так ми переможемо пропаганду».

«З початку 2015 року Нємцов почав збирати матеріали для доповіді. Він багато працював з відкритими джерелами, знаходив людей, які могли поділитися інформацією. Нємцов вірив, що спроба зупинити війну - це і є справжній патріотизм... Війна з Україною - підлий і цинічний злочин, за який наша країна розплачується кров'ю своїх громадян, економічною кризою і міжнародною ізоляцією. Нікому в Росії ця війна не потрібна, крім Путіна і його оточення. Борис не встиг написати текст доповіді. 27 лютого його було вбито на Великому Москворецькому мосту, прямо біля стін Кремля. Завершити справу Нємцова взялися його соратники, друзі і люди, які вважали цю роботу важливою. В основу доповіді лягли ті матеріали, які підготував Борис», - йдеться в документі.

Зміст, рукописні замітки, документи - все, що залишив Нємцов, - було використано при підготовці тексту. «Наше завдання - розповісти правду про втручання Кремля в українську політику, що призвело до війни між нашими народами. Призвело до війни, яку треба негайно зупинити», - наголошується в доповіді «Путін.Війна».