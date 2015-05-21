Тетяну Чорновол спіймали на "кнопкодавстві" в Раді (відео)

Депутат від "Народного фронту", колишній журналіст і громадський активіст Тетяна Чорновол допустила неперсональне голосування у Верховній Раді в четвер.

Це видно на відео, яке є у розпорядженні "Української правди".

Чорновол допустила порушення під час голосування в першому читанні за законопроект №1912 щодо особливостей оподаткування імпорту електромобілів, проголосувавши за свою колегу по фракції Олену Ледовських.

На запису видно, що після включення системи для голосування, депутат голосує за себе, потім встає, натискає кнопку своєї колеги та повертається на своє місце.

В результаті на сайті Верховної Ради голос Ледовських за цей документ зараховано, хоч вона і була відсутня на місці.

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Показова реакція депутата від "НФ" Сергія Пашинського, який, побачивши це, махнув на Чорновол кулаком.

Як відомо, неособисте голосування депутатів заборонено Конституцією.