Раді пропонують ввести штрафи за кнопкодавство

Відповідна ініціатива міститься у законопроекті про внесення змін у деякі законодавчі акти України (щодо відповідальності народних депутатів і депутатів місцевих рад за невиконання ними обов'язків щодо особистого голосування) (№2064), який зареєстрували у Верховній Раді України народні депутати Юрій Дерев'янко, Борислав Береза Володимир Парасюк (усі - позафракційні).

На сайті верховної ради текст законопроекту поки що відсутній.

Читайте такожРада через кнопкодавство переголосувала за реформу міжбюджетних відносин

Водночас прес-служба Дерев'янко зазначає, що у пояснювальній записці до проекту написано, що "у Верховній Раді України склалася стійка практика голосування народними депутатами не особисто - замість інших депутатів. Внаслідок цього, із використанням карток інших депутатів для голосування за допомогою електронної системи, "кнопкодавами" була прийнята ціла низка законів".

Автори ініціативи звертають увагу, що водночас до порушників процедур голосування, встановлених Регламентом Верховної Ради України, не вживаються заходи реагування. Як наслідок, відчуваючи свою безкарність, народні депутати продовжують практику неперсонального голосування. Автори законопроекту зазначають, що така проблема існує і в органах місцевого самоврядування.

Проектом закону пропонується конкретизувати обов'язки народного депутата, а також встановлюється обов'язок депутатів місцевих рад щодо особистого голосування.

Читайте такожВ Одесі депутат від ПР показала середній палець журналістам, які помітили, що вона голосує за сусіда

Зокрема, документом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 365-3, встановивши, що на депутатів, які особисто не беруть участі в голосуванні шляхом використання своєї картки народного депутата, або використовують картки іншого народного депутата, накладається штраф у розмірі від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 тисячі гривень). Крім того, порушників позбавляють права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до п'яти років.

Водночас пропонується також доповнити новою статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення статтею 188-46. Вона стосується депутатів місцевих рад, яким за невиконання обов'язку особисто голосувати з питань, які розглядаються на засіданнях ради та її органів, загрожує штраф у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (від 8,5 до 17 тисяч гривень).

Раніше УНІАН повідомляв, що Турчинов доручив оновити систему для голосування в Раді, щоб виключити "кнопкодавство".