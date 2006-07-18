”Наша Україна” пішла в опозицію

"Наша Україна" заявляє про перехід в опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це з парламентської трибуни заявив член фракції ”Наша Україна” Анатолій КІНАХ.

Він зауважив, що сьогодні в Україні існує реальна загроза розбалансування системи державної влади, поглиблення явищ правового нігілізму, що впливає на всі складові соціально-економічного розвитку України. Тому, за словами А.КІНАХА, відновлення діяльності вищого законодавчого органу, незалежно від політичного кольору, має бути пріоритетом для всіх політичних сил.

А.КІНАХ привітав проголошення про створення антикризової коаліції з дотриманням норм Конституції і Регламенту парламенту. «Виходячи з цього нормативного факту, фракція блоку політичних партій “Наша Україна” з сьогоднішнього дня офіційно в меншості - тобто в опозиції», - заявив він.

А.КІНАХ також зауважив, що, виходячи з цього, необхідно вибудувати ефективну демократичну систему відносин влади і опозиції. За його словами, опозиція повинна мати контрольні функції – влада повинна буди підконтрольною, в тому числі з боку суспільства. А.КІНАХ наголосив, що “Наша Україна” працюватиме в цьому напрямку.

Крім того, А.КІНАХ також зауважив, що 1 червня минув термін, коли парламенту необхідно було ухвалити Бюджетну резолюцію на наступний рік. Також, за його словами, парламент має прийняти ще ряд важливих питань, які стосуються енергетичної системи та бюджетної політики.