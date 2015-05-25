Клімкін: вибори не впливають на відносини між Україною та Польщею
13:07, 25 травня 2015Політика
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Павло Клімкін вважає, відносини між Україною та Польщею не залежать від виборів.
УНИАН
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці в Твіттері висловив думку, що відносини між Україною та Польщею залежать від їх спільного минулого та спільного європейського майбутнього.
«Відносини України і Польщі залежать не від виборів, а від спільного минулого та спільного європейського майбутнього двох близьких народів», - зазначив голова МЗС.
Відносини України і Польщі залежать не від виборів, а від спільного минулого та спільного європейського майбутнього двох близьких народів.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 25, 2015
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