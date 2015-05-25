Клімкін: вибори не впливають на відносини між Україною та Польщею

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці в Твіттері висловив думку, що відносини між Україною та Польщею залежать від їх спільного минулого та спільного європейського майбутнього.

«Відносини України і Польщі залежать не від виборів, а від спільного минулого та спільного європейського майбутнього двох близьких народів», - зазначив голова МЗС.

Відносини України і Польщі залежать не від виборів, а від спільного минулого та спільного європейського майбутнього двох близьких народів. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 25, 2015

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