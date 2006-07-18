Опозиція створить тіньовий Кабінет Міністрів?

Член фракції «Наша Україна» Микола КАТЕРИНЧУК заявляє, що опозиція може створити тіньовий уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав журналістам: «Ми заявили сьогодні про перехід в опозицію, і опозиційна діяльність передбачає, що буде створено тіньовий Кабінет Міністрів».

За його словами, фракція «Наша Україна» бере участь у формуванні складу парламентських комітетів, оскільки у даній ситуації «відповідні комітети Верховної Ради будуть напрацьовувати критику, інші погляди, і це дасть можливість отримувати інформацію, а також контролювати дії влади». Він зазначив, що, крім того, народний депутат України отримує заробітну плату лише тоді, коли стає членом якогось комітету ВР, тобто у його трудову книжку внесено запис про роботу у складі певного комітету. «Якщо він не записався в комітет, то він практично позбавляється заробітної плати»,- зазначив М.КАТЕРИНЧУК.

Як сказав депутат, зокрема, фракція «Наша Україна» не зможе власним коштом утримувати народних депутатів, компенсуючи їм заробітну плату.

М.КАТЕРИНЧУК повідомив, що на даний час два народні депутати, які увійшли до антикризової коаліції, не виключені із фракції (Олександр ВОЛКОВ та Володимир ЗАПЛАТИНСЬКИЙ). За його словами, фракція не буде їх пропонувати на керівні посади у комітетах, і таким чином «їх діяльність як депутатів ВР буде паралізована».