Яценюк: Україна рано чи пізно стане членом Євросоюзу і НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час роботи 8-го Київського форуму з питань безпеки прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«У нас є мета - рано чи пізно ми станемо членом НАТО, як і членом ЄС. І Росія ніколи не матиме право вето на наше суверенне право бути європейською країною і членом Альянсу», - сказав Яценюк.

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Водночас він зазначив, що зараз Україні потрібно виконати низку кроків, а саме - використовувати можливості чотирьох трастових фондів НАТО, досягти стандартів НАТО. «Нам потрібно провести референдум, щоб потім не було дискусій - це уряд хотів стати членом НАТО чи український народ», - заявив Яценюк.

Нагадаємо, раніше Яценюк заявив, що конфлікт на Донбасі, розв'язаний проросійськими бойовиками, це не внутрішній конфлікт, це "війна між минулим і майбутнім". Він підкреслив, що сьогодні дуже багато залежить від спільних зусиль проти російського агресора.