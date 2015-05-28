Порошенко порадив українцям зчепити зуби

Як передає УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам.

Глава держави наголосив, що Україна змінилась, настали інші умови, і потрібно навчитись жити в новій Україні.

«Ми маємо інші умови, і в цих умовах нам потрібно навчитись жити у новій Україні, не розчаровуватись, бо дехто буде вважати, що у нас багато приводів для депресії, дехто буде штучно створювати атмосферу, що все кінець і все пропало… Нам потрібно зчепити зуби і далі йти, як співає Славко Вакарчук. Потрібно йти до перемоги. Вірити в Україну і любити її. Попереду ще багато роботи», - сказав Порошенко.

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За словами президента, він цінує кожного, хто стає пліч-о-пліч, і не сприймає тих, хто робить спроби дискредитувати українську владу та державу.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявив, що Україна поверне собі Донбас та Крим, коли стане успішною. Коли українці будуть без віз їздити за кордон, коли заробітна плата в Україні буде більшою вдвічі, ніж у Криму, коли робота в Україні буде, а в Криму не буде.