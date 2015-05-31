Біля Мар'їнки тривають бойові зіткнення з бойовиками, серед військових є загиблі

Про це заявив речник штабу АТО сектору "Б" Євген Силкін, повідомляє "5 канал".

За його словами, обстріли та бойові зіткнення там тривають майже добу. Всі атаки терористів вдалося відбити.

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У той же час, варто зазначити, про двох поранених внаслідок сутичок поблизу Мар'їнки повідомляє на своїй сторінці у Facebook батальйон "Київ-1". Там кажуть, що бойовики підходять дуже близько до позицій сил АТО.

Уже практически сутки идут активные обстрелы Марьинки. Только что закончился очередной бой. Среди пострадавших- 2 военн... Posted by Батальйон "Київ-1" on 31 Май 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, українські військові відбили всі атаки російсько-терористичних військ на Трьохізбенку та Щастя Луганської області.

Найманці застосовували міномети та стрілецьку зброю, зосередивши вогонь по переправах, які з'єднують територію, підконтрольну українській владі та терористам. За даними штабу АТО, загиблих чи поранених серед українських військових немає. Оборону в районі Трьохізбенки тримають військовослужбовці ЗСУ, які належать до батальйону "Айдар".

Нагадаємо, 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про чергове припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також про відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Однак домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях режиму припинення вогню. Найбільше порушень - в стратегічно важливих місцях на північно-східній околиці Донецька поблизу аеропорту, і в селі Широкине, контроль за яким відкриває або блокує можливість наступу сепаратистів на Маріуполь.