Вночі сили АТО двічі вступали в бойові зіткнення з бойовиками
Вночі найскладніша ситуація була на Донецькому напрямку. Бойовики з мінометів різних калібрів, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали Опитне, Піски, Новотроїцьке, Мар’їнку, Гранітне.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. "Вночі, у районі Миколаївки наші військові вступили у бій з диверсійно-розвідувальною групою противника. Наразившись на прицільний вогонь, бандити відступили", йдеться в повідомленні.
Читайте такожБойовики продовжують інтенсивні обстріли поблизу Донецького аеропортуНа Артемівському – від мінометів та гранатометів бойовиків неодноразово потерпало Кірове та Золоте. А в районі Троїцького відбулося бойове зіткнення.
"На Луганському – з автоматичних гранатометів, поборники існуючих лише у їхній хворобливій уяві держав, вели вогонь по Золотому – 4, та Станиці Луганській. Вночі тут бандити більше не стріляли", - повідомив прес-центр.
На Маріупольському – з стрілецької зброї та мінометів бойовики тричі стріляли по Широкиному. Тут після 23.00 до ранку настала тиша.
"Майже всю ніч у небі фіксувалися прольоти безпілотних літальних апаратів загарбників. Їх було зафіксовано за маршрутами: Раївка-Старий Айдар, Сміле-Кримське, Донецьке-Словяносербськ, Трьохізбенка-Щастя, Лисичанськ-Новоахтирка, Маріуполь-Мангуш", - підсумували в прес-центрі.