Вночі сили АТО двічі вступали в бойові зіткнення з бойовиками

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. "Вночі, у районі Миколаївки наші військові вступили у бій з диверсійно-розвідувальною групою противника. Наразившись на прицільний вогонь, бандити відступили", йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовики продовжують інтенсивні обстріли поблизу Донецького аеропортуНа Артемівському – від мінометів та гранатометів бойовиків неодноразово потерпало Кірове та Золоте. А в районі Троїцького відбулося бойове зіткнення.

"На Луганському – з автоматичних гранатометів, поборники існуючих лише у їхній хворобливій уяві держав, вели вогонь по Золотому – 4, та Станиці Луганській. Вночі тут бандити більше не стріляли", - повідомив прес-центр.

На Маріупольському – з стрілецької зброї та мінометів бойовики тричі стріляли по Широкиному. Тут після 23.00 до ранку настала тиша.

"Майже всю ніч у небі фіксувалися прольоти безпілотних літальних апаратів загарбників. Їх було зафіксовано за маршрутами: Раївка-Старий Айдар, Сміле-Кримське, Донецьке-Словяносербськ, Трьохізбенка-Щастя, Лисичанськ-Новоахтирка, Маріуполь-Мангуш", - підсумували в прес-центрі.