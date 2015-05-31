Військові без втрат відбили атаки бойовиків на Трьохізбенку і Щастя

Про це сказав прес-офіцер штабу Антитерористичної операції сектору "А" Руслан Ткачук, повідомляє "5 канал".

Як зазначається, бойовики почали обстрілювати позиції сил АТО, які розташовані на околицях цих населених пунктів, з 11 години ранку.

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"Найманці застосовували міномети та стрілецьку зброю, зосередивши вогонь по переправах, які з'єднують територію, підконтрольну українській владі та терористам. За даними штабу АТО, загиблих чи поранених серед українських військових немає. Оборону в районі Трьохізбенки тримають військовослужбовці ЗСУ, які належать до батальйону "Айдар", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, Ткачук повідомив про те, що терористи поширили інформацію, що у Станиці Луганській нібито відкрито пункт пропуску для мирного населення. Хоча, на цей час, пункт зачинений. Нині на українському блокпості зібралися понад 500 цивільних осіб. Є загроза застосування по них стрілецької зброї з боку терористів.

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Як повідомляв УНІАН, після полудня найманці почали обстрілювати околиці міста Щастя. При цьому бойовики застосовували 82-міліметрові міномети та великокаліберні кулемети.

Раніше в прес-центрі Державної прикордонної служби повідомили, що у суботу вночі в районі Трьохізбенки Луганської області прикордонники виявили диверсійно-розвідувальну групу терористів.

Нагадаємо, 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про чергове припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також про відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Однак домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях режиму припинення вогню. Найбільше порушень - в стратегічно важливих місцях на північно-східній околиці Донецька поблизу аеропорту, і в селі Широкине, контроль за яким відкриває або блокує можливість наступу сепаратистів на Маріуполь.