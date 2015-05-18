Розвідка виявила біля українських позицій ЗРК бойовиків, що здатний збивати авіацію

Згідно з даними розвідки, бойовики встановили блокпост на виїзді з селища.

Так, недалеко від блокпоста, в 5 км від лінії розмежування в повній бойовій готовності виявлено зенітно-ракетний комплекс "Стріла 10-М2" (калібр 123 мм, борт №404).

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Відзначається, що дані комплекси збивають повітряні цілі на висоті до 5 км. Керована ракета повністю самонаводиться, високоточна і не реагує на теплові пастки.

Крім цього, за даними розвдки, ЗРК "Стріла" прикриває зенітна установка ЗУ-23, яка використовується для ведення вогню по наземних та повітряних цілях.

"Виявлені ППО проросійських терористів вказують на їх готовність збивати повітряні цілі. Небо над окупованою територією небезпечне для польотів як військової, так і цивільної авіації", - йдеться в повідомленні аеророзвідки.

Нагадаємо, згідно з підписаним 12 лютого в Мінську комплексом заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі, передбачено "відведення всіх важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки завширшки не менше 50 км одна від одної для артилерійських систем калібру 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" і тактичних ракетних комплексів "Точка" ("Точка-У"):

- Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;

- Для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 р.