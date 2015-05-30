Бойовики продовжують інтенсивні обстріли поблизу Донецького аеропорту

Російсько-терористичні угруповання продовжують інтенсивні обстріли з різних видів зброї українських позицій поблизу Донецького аеропорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Найважчою є ситуація на Донецькому напрямку. Велика кількість обстрілів із різних видів зброї зафіксована поблизу Донецького аеропорту, на околицях Горлівки, а також на південний захід від міста Донецьк", - сказав Лисенко.

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За його словами, за минулу добу тут також відбулось два бойових зіткнення. Поблизу с. Широка Балка Дебальцівської міської ради бойовики з гранатометів обстріляли спостережний пункт сил АТО та атакували його. Інший бій стався поблизу Красногорівки. Бій з диверсійно-розвідувальною групою противника тривав кілька годин. Українські військові в обох випадках дали потужну відсіч ворогу, змусивши його відступити із втратами.

На Луганському напрямку інциденти з порушення перемир’я з боку бандформувань зафіксовані в трьох населених пунктах – Станиці Луганській, Щасті та Трьохізбенці.

"На Маріупольському напрямку протягом минулої доби інтенсивність обстрілів з боку бойовиків знизилась. В селищі Широкине після 6 години вечора незаконні збройні формування 4 рази порушили режим перемир’я, застосовуючи артилерію, міномети та стрілецьку зброю", - зазначив Лисенко.