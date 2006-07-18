Росія наполягає на праві Жириновського і К° бувати в Україні

МЗС Росії розцінило заборону на в`їзд в Україну громадян Росії як недружній акт.

"МЗС Росії направив ноту МЗС України, в якій знову розцінив дії української сторони з введення заборони на в`їзд в Україну громадянам Російської Федерації (останній випадок - журналісту Михайлу ЛЕОНТЬЄВУ) як недружній акт, який не сприяє розвитку добросусідства і взаємовигідної співпраці", - сказано в повідомленні МЗС РФ, зазначає РІА «Новости».

Міністерство наполягає на негайній відміні заборони на в`їзд в Україну російським громадянам.

Раніше Служба безпеки України заборонила в`їзд в Україну віце-спікеру Держдуми РФ Володимиру ЖИРИНОВСЬКОМУ, російському депутату Костянтину ЗАТУЛІНУ, журналісту М.ЛЕОНТЬЄВУ.

М.ЛЕОНТЬЄВ висловив здивування таким рішенням української сторони. "Ніяких претензій я не знаю на мою адресу, їх ніхто не заявляв", - сказав він. За словами журналіста, він неодноразово бував в Україні, і в цій країні з ним не відбувалося ніяких інцидентів.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України заборонила в`їзд в Україну російському журналісту М.ЛЕОНТЬЄВУ терміном на п`ять років. Міністерство закордонних справ підтвердило факт заборони журналісту російського телеканалу ОРТ на в`їзд в Україну.