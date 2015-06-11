Росії відмовили за ключовими пунктами під час зустрічі у "нормандському форматі"
Учасники зустрічі у "нормандському форматі" у Парижі переконували РФ забезпечити виконання Мінських домовленостей.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.
"Для росіян зустріч не стала легкою прогулянкою, бо за трьома ключовими пунктами вони отримали дипломатично залізне "ні", - повідомив він.
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При цьому представникам Росії відмовили в обговоренні питання щодо розширення Тристоронньої контактної групи за рахунок включення представників "ДНР" та "ЛНР".
"Ні обстрілам і атакам з боку терористів та російських військ. Ні для кого у світі не секрет, що причина погіршення безпекової ситуації в зоні АТО – це саме дії терористів "ДНР" та "ЛНР" і російських військових", - наголосив Кулеба.
Вчора Нормандія приїхала в Париж. Нас там представляв Андрій Плахотнюк, справжній профі, який виграв "щасливий" квиток і...Posted by Dmytro Kuleba on 11 Июнь 2015 г.
Крім того, головна відмова стосувалася спроб заблокувати підготовку місцевих виборів в окремих районах Донбасу під наглядом Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ).
Також дипломат повідомив, що в Парижі обговорювали Широкине, полонених, "гумконвої", зброю.
"І скажу я вам: це не була найприємніша розмова, яка траплялася у житті російським дипломатам", - підсумував Кулеба.