Росії відмовили за ключовими пунктами під час зустрічі у "нормандському форматі"

Про це на своїй сторінці у Facebook написав посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.

"Для росіян зустріч не стала легкою прогулянкою, бо за трьома ключовими пунктами вони отримали дипломатично залізне "ні", - повідомив він.

Читайте такожМеркель, Олланд і Путін домовилися про зустріч у "нормандському форматі" на рівні заступників глав МЗС

При цьому представникам Росії відмовили в обговоренні питання щодо розширення Тристоронньої контактної групи за рахунок включення представників "ДНР" та "ЛНР".

"Ні обстрілам і атакам з боку терористів та російських військ. Ні для кого у світі не секрет, що причина погіршення безпекової ситуації в зоні АТО – це саме дії терористів "ДНР" та "ЛНР" і російських військових", - наголосив Кулеба.

Вчора Нормандія приїхала в Париж. Нас там представляв Андрій Плахотнюк, справжній профі, який виграв "щасливий" квиток і... Posted by Dmytro Kuleba on 11 Июнь 2015 г.

Крім того, головна відмова стосувалася спроб заблокувати підготовку місцевих виборів в окремих районах Донбасу під наглядом Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ).

Також дипломат повідомив, що в Парижі обговорювали Широкине, полонених, "гумконвої", зброю.

"І скажу я вам: це не була найприємніша розмова, яка траплялася у житті російським дипломатам", - підсумував Кулеба.