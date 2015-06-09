Представники МЗС країн "нормандської четвірки" 10 червня обговорять виконання Мінська-2
15:17, 09 червня 2015Світ
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Політдиректори і заступники голів МЗС країн "нормандської четвірки" — Франції, Німеччини, Росії та України — на зустрічі в Парижі в середу обговорять реалізацію мінських угод.
Цього разу Україну представлятиме Пристайко / УНІАН
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на джерело в МЗС України.
"Зустріч відбудеться в середу в Парижі. Цією тематикою опікується заступник глави МЗС Вадим Пристайко, саме він представлятиме Україну", - зазначило джерело.
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При цьому він зазначив, що у представників нашої країни накопичилося багато запитань до російської сторони.
"Тому ми налаштовані на отримання відповідей, які дозволять рухатися у бік виконання Мінських домовленостей з боку так званих "ДНР"/"ЛНР" та Росії, яка їх підтримує", - повідомив представник МЗС України.
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