Медведєв запропонував розвивати анексований Крим за рахунок антикризового фонду РФ

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що частина коштів російського антикризового фонду може бути спрямована на розвиток економіки окупованого Криму.

За його словами, ці кошти можна використовувати і в Криму, і в Севастополі - в тому числі і для розвитку селянських та фермерських господарств, передає ТАСС.

Прем'єр зазначив, що розвиток малого і середнього бізнесу має знизити дотаційність півострова. Минулого року на розвиток малого та середнього бізнесу в Криму було виділено 200 млн рублів, додав він.

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"Цього року ми продовжимо допомагати цілому ряду підприємств, які працюють", - сказав глава уряду.

Антикризовий фонд був створений урядом у 2014 році. З урахуванням поправок у федеральний бюджет 2015-го, його обсяг перевищує 200 мільярдів рублів, повідомляє Lenta.ru.

Засоби антикризового фонду передбачається спрямувати на підтримку системоутворюючих підприємств, реалізацію додаткових заходів щодо стимулювання галузей економіки, малого і середнього підприємництва, а також ринку праці.