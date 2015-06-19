Клімкін: Ми зі старими паспортами не потрапимо в Європу ніколи

Про це в ході засідання парламенту заявив міністр іноземних справ України Павло Клімкін.

"Восьмого травня було опубліковано доповідь ЄС про виконання Україною плану дій щодо виконання плану безвізового режиму. З 15 напрямків, які було оцінені, 2 - повністю виконані, 8 – майже виконані, 4 – частково з доброю перспективою і 1 – як частково виконаний. По-перше, просування на шляху до ЄС впливає на наше просування у напрямку лібералізації візового режиму з Канадою, Австралією та Японією. У Ризі нам вдалося прибрати ключові політичні перепони, які були спричинені уявленнями європейців щодо, зокрема, і міграційних потоків", - цитує Клімкіна 5 канал.

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Також міністр назвав кілька речей, які ще необхідно зробити. Серед них – заміна паспортів, створення систему контролю за кордоном, тощо.

"У нас є чітка домовленість щодо 15 грудня щодо остаточної дати, коли ЄС надасть повний і чіткий звіт, що зроблено Україною. Що нам потрібно. Перше. Створення системи первинної ідентифікації осіб. Ми зі старими паспортами не потрапимо в Європу ніколи. Друге. Створення системи інтегрованого управління кордонами. Нам потрібен хтось один на кордоні, а не кілька прикордонних інспекцій. Третє. Комплексне вирішення вирішення проблеми утримання мігрантів і біженців", - каже міністр.