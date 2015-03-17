Клімкін: ЄС не поспішає вводити безвізовий режим з Україною через війну на Донбасі

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю журналу "Фокус".

За словами Клімкіна, Україна "дуже добре" рухається за графіком реформ.

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"Почали видавати біометричні паспорти, у нас є всі необхідні системи і бази даних. Але що турбує європейські столиці? Деякі райони Донецької та Луганської областей контролюються терористами, в ЄС побоюються, що бойовики теж зможуть користуватися безвізовим режимом. Тому питання не в тому, наскільки успішно ми проводимо реформи", - підкреслив міністр.

Також Клімкін заявив, що в ЄС є побоювання у сфері безпеки.

"І це один з російських сценаріїв. У європейських столицях кажуть: як можна давати Україні безвізовий режим, якщо там не контролюють кордон", - підсумував міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що рішення щодо безвізового режиму України з ЄС має бути прийнято в травні, а ввести безвізовий режим з європейськими країнами можна буде до кінця 2015 року.