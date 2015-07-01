Рада звільнила від призову під час мобілізації наукових співробітників і викладачів вишів

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 266 народних депутатів із 340, зареєстрованих у сесійній залі.

У частині 2 статті 23 закону визначається, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також: студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній формі навчання; наукові працівники, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів за умови, якщо працівники зазначених категорій працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки в таких навчальних закладах, наукових установах і організаціях.

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У прикінцевих та перехідних положеннях встановлюється, що військовослужбовці з числа осіб, зазначених в абзаці 3 частини 2 статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (в редакції цього закону), призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період до набрання чинності цим законом, підлягають звільненню, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.