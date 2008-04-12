Кириленко знову причепився до демократичних сил із єдиним кандидатом

Голова фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО закликав демократичні сили зібратися на круглий стіл і визначити єдиного кандидата на посаду мера Києва.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво блоку НУ-НС, про це він повідомив на брифінгу в Дніпропетровську.

За словами В.КИРИЛЕНКА, він вражений кількістю та безвідповідальністю політиків із демократичного табору, які висунули свої кандидатури на посаду Київського міського голови.

“Кожен, хто має хоч яке-не-яке ім’я, балотується на посаду Київського міського голови”, - сказав він.

Він зауважив, що “в цій ситуації я аплодую ЛУЦЕНКУ, який не бере участі у кампанії на виборах Київського міського голови, а очолює список нашого блоку “Наша Україна – Народна самооборона” у виборах до Київради. Це - відповідальна позиція”.

На думку В.КИРИЛЕНКА, велика кількість кандидатів може призвести до поразки демсил на виборах у столиці.

“А сто двадцять кандидатів, які вже зареєструвалися, велика частина яких – представники демократичних сил, - це дискредитація самої ідеї позачергових виборів Київського міського голови, - підкреслив В.КИРИЛЕНКО. - Це велика прикрість, яка може обернутися зовсім несподіваними результатами”.