Голова СБУ: в Україні є п'ять "гарячих точок", де може поширитися сепаратизм

Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає 112 Україна.

"Гарячими точками", на які слід звернути увагу в контексті активізації сепаратистської діяльності, керованої Москвою, в Україні є 5 регіонів. Це Одеський, Харківський, Запорізький, Херсонський та Миколаївський регіони.

За словами Грицака, 5 липня спецслужби провели обшуки в Одеській і Миколаївській областях. Результатом 15 обшуків стало вилучення вибухових пристроїв.

"Ми фіксуємо прямі і непрямі контакти безпосередніх виконавців як з організаторами даних заходів на цих територіях, так і з їх російськими господарями", - додав голова СБУ.

Читайте такожУ Києві СБУ виявила в промзоні тайник з 4 кілограмами вибухівки та зброї (фото, відео)

Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники СБУ виявили та заблокували на Житомирщині чергову спробу фінансування терористів через міжнародну платіжну систему.