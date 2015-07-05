Голова СБУ: в Україні є п'ять "гарячих точок", де може поширитися сепаратизм

23:38, 05 липня 2015
Суспільство
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В Україні є п'ять регіонів, у яких може поширитися сепаратизм, керований Росією.

Фото УНИАН

Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає 112 Україна.

"Гарячими точками", на які слід звернути увагу в контексті активізації сепаратистської діяльності, керованої Москвою, в Україні є 5 регіонів. Це Одеський, Харківський, Запорізький, Херсонський та Миколаївський регіони.

За словами Грицака, 5 липня спецслужби провели обшуки в Одеській і Миколаївській областях. Результатом 15 обшуків стало вилучення вибухових пристроїв.

"Ми фіксуємо прямі і непрямі контакти безпосередніх виконавців як з організаторами даних заходів на цих територіях, так і з їх російськими господарями", - додав голова СБУ.

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Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники СБУ виявили та заблокували на Житомирщині чергову спробу фінансування терористів через міжнародну платіжну систему.

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