Екс-очільник МВС Грузії: у грузинів в Україні своя війна

Віце-спікер парламенту Грузії і творець знаменитого грузинського МВС Георгій Барамідзе заявив, що українські реформи для грузинів - справа не кар'єри або заробітку.

Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Новое время".

"Погоджуючись на роботу в Києві, грузини розуміють, що система, з якою їм доведеться боротися, чинитиме опір", - зазначає Барамідзе. Але "у грузинів тут своя війна", додає він.

Він упевнений, що якщо Україна програє війну за незалежність, Росія проковтне всю Східну Європу.

"Про Грузію взагалі ніхто не згадає, і тоді все, що ми робили,— воювали на початку 1990-х, проводили реформи, витримували блокаду з боку Росії в 2008-му - виявиться марним. Зараз наш фронт тут, і навіть не кажучи про емоції - а ми дуже любимо вашу країну, - перемога України означає для нас можливість збереження суверенітету Грузії", - додає він.

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"В Україні зараз два фронти - на сході та в Києві. І київський набагато важливіший. Тут йде війна проти зла, яке знаходиться в кожній державі, суспільстві та людині. Цим головним злом я називаю корупцію. Вона душить українську економіку і не дає можливості нормально працювати держструктур", - говорить Барамідзе.

При цьому він упевнений: якщо країна зможе позбавитися від корупції, величезний потенціал народу зможе бути реалізований. Реформи в Україні гальмуються через боротьбу за владу, опору з боку бюрократії та велику політичну конкуренцію.

"Причому боротьба ведеться навіть між тими, хто мав би діяти спільно, - членами коаліції", - зазначає Барамідзе, а потім додає: "те, що в Україні робиться за три-чотири місяці, в Грузії було б зроблено за три години. Це все нерви, час і енергія, витрачені даремно".

У той же час, вважає грузинський політик, порівняно з Грузією Україна знаходиться у більш вигідному положенні. В Україні багато талановитих і освічених людей, розвинена вільна преса та активне громадянське суспільство, яке дійсно впливає на політиків. У свою чергу, іноземні експерти (грузини, литовці, американці), які знаходяться в країні, не забруднені корупцією, знають, що потрібно робити, і не збираються мовчати.

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"В українського суспільства дуже великий ресурс терпіння. Але багато хто вже незадоволені тим, що відбувається. Люди бачать: розмови розмовами, а віз і нині там", - додає Барамідзе.

Він упевнений, що коли з'являться результати реформ у правоохоронних органах - МВС, прокуратурі та Антикорупційному бюро - з'являться надія і віра.

"Для Грузії реформа МВС стала справжнім дивом. Раніше у нас міліціонерів називали псами - так їх не любили. Рейтинг довіри був менше 5%, а зараз - 82-85%", - розповів Барамідзе.

"Путін хотів би, щоб український народ пішов проти влади. Він вимагає не просто Криму і Донбасу - він хоче підірвати Україну зсередини. І це ще одна причина, щоб зберігати терпіння", - резюмував політик.

Повне інтерв'ю читайте в новому випуску журналу "Новое время" від 10 липня.