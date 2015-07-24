Прокурор Шапакін повинен знайти понад 6 мільйонів гривень для застави до 27 липня

Про це кореспонденту УНІАН сказав захисник Шапакіна Павло Насадчук.

"Суд нам встановив додаткову суму застави, яку зобов'язав сплатити впродовж п'яти днів, п'яти діб з моменту оголошення, тобто з 21-го числа. П'ять днів, враховуючи те, що останній день - це вихідний день, то він переноситься на перший робочий, таким чином, на 27-ме число", - сказав Насадчук.

Як зазначив адвокат, "якщо до цього числа додаткова застава не буде внесена Шапакіним або будь-ким з інших осіб у забезпеченні виконання його процесуальних обов'язків, він буде взятий під варту".

За словами захисника, зараз він не володіє інформацією щодо можливого внесення Шапакіним застави.

Раніше, після оголошення рішення Печерського районного суду Києва, за Шапакіна була внесена застава у розмірі 3,2 млн грн.

Сьогодні повний текст ухвали Апеляційного суду столиці оголосив суддя-доповідач Віктор Глиняний. У результативній частині ухвали зазначено, що досудове розслідування відносно Шапакіна може тривати до 6 вересня 2015 року.

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"Застосувати відносно Шапакіна Володимира Володимировича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 вересня 2015 року. Визначити Шапакіну Володимиру Володимировичу заставу в розмірі п'яти тисяч мінімальних заробітніх плат, що у сумі становить 6 млн 400 тис. грн у національній грошовій одиниці, з урахуванням суми застави, внесеної згідно з ухвалою слідчого судді Печерського райсуду міста Києва 7 липня 2015 року, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою заставодавцем на розрахунковий рахунок Апеляційного суду міста Києва", - оголосив суддя.

В ухвалі визначено п'ятиденний термін для внесення зазначеного розміру застави.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня Апеляційний суд Києва частково задовольнив апеляцію прокуратури, зберігши обрання запобіжного заходу у вигляді арешту Шапакіну та змінив право внесення застави у розмірі 6,4 млн грн.