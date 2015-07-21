Прокурору Шапакіну суд зберіг запобіжний захід, збільшивши заставу до 6,4 мільйона гривень

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя-доповідач Віктор Глиняний.

На засіданні сторона обвинувачення, прокурор Віталій Опанасенко просив Апеляційний суд скасувати повністю рішення Печерського районного суду Києва та винести нову ухвалу, якою застосувати стосовно Шапакіна запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб та визначити розмір застави у сумі 30 мільйонів гривень.

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Своєю чергою підозрюваний Шапакін та його захисник, адвокат Павло Насадчук просили суд залишити апеляцію прокуратури без задоволення.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Віктор Шокін своїм наказом звільнив з органів прокуратури підозрюваних у хабарництві першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця.

Корнійця і Шапакіна було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня.

За даними прес-центру СБУ, в затриманих вилучено близько 500 тис. доларів та коштовності. Встановлено, що вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Зловмисники вилучили техніку в підприємства, що займалося видобутком піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За «допомогу» в поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент 150 тис. доларів США.

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Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ було вилучено 400 тис. доларів, а в заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Обом затриманим було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабаря) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає безальтернативне позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Печерський райсуд Києва обрав Шапакіну запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн.